OM, Real Madrid : Nasri recadre sèchement sur le ramadan, Benzema pris en exemple

Le sujet de la cohabitation entre le ramadan et le football de haut niveau fait débat. Samir Nasri a lâché un avis tranché.



Depuis plusieurs semaines, avec la polémique Hadjam à Nantes ou les graves accusations contre Christophe Galtier, le ramadan est devenu un sujet sensible dans la sphère du football, avec la question qui revient toujours : le ramadan est-il compatible avec la pratique du football de haut niveau ?





Le ramadan, un choix privé selon Nasri





Un débat revenu sur le tapis ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, avec quelques vifs échanges et un Samir Nasri qui a finalement pris la parole de manière vive pour recadrer tout le monde. Fort de son expérience de joueur qui a cohabité avec le ramadan, et prenant exemple sur un certain Karim Benzema, l'ancien milieu de l'OM, d'Arsenal ou de Manchester City, estime que le ramadan est un sujet privé qui ne devrait même pas entrer dans un vestiaire.