Omar Daf (Sochaux) : "Le calendrier chargé laisse des traces"

Omar Daf, le coach du FC Sochaux, s'est présenté ce mercredi après-midi en conférence de presse afin de parler du match à venir contre Saint-Etienne demain soir en 32ème de finale.





Il ne compte bien sûr pas galvauder la coupe mais comme il l'explique le calendrier chargé des Sochaliens laisse des traces et il a le match de Valenciennes lundi en tête. "Le calendrier chargé laisse des traces. Nous essayons d'optimiser notre effectif mais ça se voit vite quand on perd beaucoup de joueurs. On joue à fond la coupe de France mais en devant faire en fonction de notre effectif et des absents... et en pensant au match de lundi contre Valenciennes", a confié Daf. Mais il sait que jouer Sainté, c'est "l'opportunité de voir ce qu'est le très haut niveau" et il ne compte donc pas prendre ce match à la légère. Un exploit de Sochaux en prévision demain ?