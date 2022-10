Organisation de la CAN-2025: Le Président de la CAF lance un appel au Sénégal

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF) encourage le Sénégal à lancer sa candidature

Le pays de la Téranga, organisateur de la CAN 2025 ? Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF) encourage le Sénégal à lancer sa candidature. A propos du Sénégal, organisateur de la CAN en 1992, Patrice Motsepe a rappelé qu'il l'avait organisé "avec un grand succès". "J'encourage le Sénégal en partenariat avec d'autres pays et j'encourage chacun des 54 pays" de la CAF.





Toutefois, il n’yaura pas de favoritisme pour un quelconque pays. "Aucun pays ne sera favorisé" pour organiser la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) en 2025 à la place de la Guinée, à laquelle elle a été retirée, a indiqué, le président de la CAF, qui s’exprimait à Alger.





"Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui va être favorisé ou qui pourra faire pression à propos d'un autre pays", a déclaré le Sud-Africain Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse à Alger.





"Cela ne se produira pas", a martelé le président de la CAF, en soulignant que la perception qu'ont les Africains de son organisation s'avère "très importante".





La direction actuelle de la CAF veut "bâtir un processus consistant à être justes, équitables et à traiter tout le monde sur un pied d'égalité", a-t-il poursuivi.





"Nous voulons donner leur chance à tous les pays. Ce qui est important à mes yeux c'est ce que pensent de nous les gens en Afrique, leur perception. Est-ce qu'ils pensent que nous agissons de manière juste", a insisté M. Motsepe.





La CAF a annoncé vendredi soir le retrait de la CAN-2025 à la Guinée "parce qu'en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ni prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en Guinée".





La CAF a réuni samedi à Alger son comité exécutif qui a commencé à recevoir les nouvelles candidatures pour la CAN-2025. Un responsable de la fédération marocaine a fait savoir samedi que le pays "envisage" d'être candidat.





Sans donner d'indications sur d'éventuels remplaçants de la Guinée, le président de la CAF a souligné: "ce que je peux vous assurer c'est que nous n'allons pas choisir un pays qui ne soit pas à un niveau adéquat pour remplir nos standards de qualité".





Interrogé sur l'Algérie qui pourrait être également tentée, il a assuré "prendre très au sérieux ce que la population en Algérie pense de la CAF, tout comme ce que pense chacun des pays africains de nous".