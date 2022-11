Pablo Longoria revient sur le feuilleton Bamba Dieng durant le mercato

Pablo Longoria revient sur le feuilleton Bamba Dieng

Placardisé en début de saison suite à l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a vécu une période sombre. La situation du jeune attaquant sénégalais a interrogé plusieurs observateurs qui ne comprenaient pas le traitement que la formation phocéenne lui infligeait.





Dans un entretien accordé à Foot Mercato, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est revenu sur ces instants « difficiles ». « Humainement, ce n'était facile pour personne, raconte l’Espagnol. Quand tu es dans le mercato d'été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n'est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n'est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement ».