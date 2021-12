Patrick Vieira défend la CAN : "Ce tournoi doit être plus respecté"

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 (reportée du 9 janvier au 6 février 2022 en raison de la pandémie de Covid-19) approche à grands pas, la compétition, un temps menacée toujours par la circulation active du virus et les peurs de certains clubs qui en découlent, est souvent la cible de nombreuses critiques.