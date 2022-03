Pavel Sivakov obtient la nationalité française et ne roulera plus pour la Russie

cycliste russe Pavel Sivakov change de nationalité

Le cycliste russe Pavel Sivakov a changé de nationalité et roulera désormais avec la nationalité française, a annoncé son équipe Ineos Grenadiers vendredi.

Mercredi, l'Union cycliste internationale (UCI) a accordé la nationalité française à Sivakov avant d'informer les deux fédérations nationales. "Je suis né en Italie mais je suis arrivé en France quand j'avais un an. C'est le pays où j'ai grandi, où j'ai été éduqué et où je suis tombé amoureux du vélo", a confié Sivakov, cité dans le communiqué.