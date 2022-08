Phases nationales 2022 : La commission nationale des arbitres suspend la compétition

Ce vendredi, Dakar sera privée des matchs de phases nationales. Il n'aura pas d'arbitres officiels pour cette journée, apprend-on.





En effet, tout a commencé suite à une radiation des arbitres de la CRA (sous-commission régionale des arbitres) de Dagana depuis l'année dernière. Et ces derniers n'ont pas respecté la sanction, en affichant un niet catégorique. Faute de quoi, la commission nationale chargée des arbitres et dirigée par Malang Diédhiou impose son veto et demande l'arrêt immédiat des phrases nationales.





Une décision mal appréciée par les arbitres qui s'érigent en bouclier afin de soutenir les siens. Ce bras de fer risque de gâcher la compétition des phrases nationales.