Pierre-Emerick Aubameyang : Cette conversation décisive entre la star et le président gabonais Ali Bongo

Au Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang est sans conteste une star. Le joueur de Chelsea avait déclenché la polémique en pleine Coupe d’Afrique des nations (CAN-2012) au Cameroun en 2022.







En effet, l’ancien Ballon d’Or africain et son coéquipier Mario Lemina avaient claqué la porte de la sélection, pour avoir été sanctionnés par l’encadrement technique. Les deux joueurs se seraient rendus en boîte de nuit.





«Il y a quelques jours de cela, j’ai eu l’immense honneur d’être reçu par Ali Bongo Ondimba»





Pierre-Emerick Aubameyang a récemment rencontré le président de la République gabonaise. Ali Bongo a convaincu le joueur de revenir en sélection.





«Il y a quelques jours de cela, j’ai eu l’immense honneur d’être reçu par le président de la République de mon pays Ali Bongo Ondimba et, par la même occasion, de pouvoir écouter les paroles sages qu’il m’a transmises tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu avec qui, bien sûr, nous avons échangé. Panthère un jour, Panthère toujours», a écrit l’attaquant de Chelsea dans une publication sur Instagram.





En manque de temps de jeu





Cette décision ravit les fans du joueur, les supporters de l’équipe nationale et le ministre des Sports Franck Nguéma. Loin de la joie déclenchée par le prochain retour de la Panthère, on peut s'interroger sur l'état de forme d'Aubameyang.





Le joueur est en manque de temps de jeu à Chelsea. Il n’a même pas été retenu pour disputer les compétitions européennes du club londonien, cette année.





Le prochain match se jouera en juin contre la RDC





Malgré cette conjoncture défavorable, il faut tout de même reconnaître que le joueur ne saurait perdre son talent du jour au lendemain. Le 18 juin prochain à Franceville, il aura l’occasion de gommer les inquiétudes à son sujet. Le Gabon affrontera, à cette date, la République démocratique du Congo. Cette rencontre compte pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2024.