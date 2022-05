Play-offs Ligue 1 : Le FC Sochaux d’Omar Daf se qualifie au prochain tour en arrachant la victoire contre le Paris FC !

Le FC Sochaux est allé battre le Paris FC (2-1), mardi soir, et est qualifié pour le second tour des Play-offs d’accession en Ligue 1.







Prochain adversaire sur la route de la Ligue 1 pour le FC Sochaux et Omar Daf : AJ Auxerre. Les Sochaliens se rendront au Stade Abbé Deschamps vendredi prochain pour défier les Auxerrois en match 2 des pré-barrages d’accession à l’élite. En déplacement au Stade Sébastien Charlety ce mardi soir, le FC Sochaux s’est qualifié en battant le Paris FC (2-1).









Cinquièmes à l’issue de la saison régulière, les hommes d’Omar Daf ont éliminé le Paris FC au bout de 90 minutes de haute tension. Dès la 4e minute, les Parisiens obtenaient un penalty. Mais le meilleur joueur de la saison du PFC, l’international sénégalais champion d’Afrique, Moustapha Name, écrasait et ratait complètement son tir.





L’ancien joueur de l’AS Douanes a ensuite écopé de deux cartons jaunes synonymes d’expulsion à la 43e. Mais bien avant, le Paris FC était parvenu à ouvrir la marque sur une réalisation de Mahamé Siby (8e). Mais désormais en infériorité numérique, le FC Sochaux a poussé et égalisé juste avant la pause.





C’est Steve Ambri qui est passé par là (45e+1). En seconde période, les hommes d’Omar Daf ont longtemps tenté de prendre l’avantage mais ont manqué parfois de réussite et de précisions dans le dernier geste. C’est alors en toute fin de match que les Lionceaux inscriront le but de la qualification grâce à Maxime Do Couto (90+2).





Ainsi, si le FC Sochaux venait à battre l’AJ Auxerre vendredi prochain, il devrait encore, pour accéder en Ligue 1 pour la première fois depuis huit ans, sortir victorieux d’une double confrontation face à l’équipe qui finira 18e de Ligue 1 (on connaîtra son identité à l’issue de la dernière journée, samedi). Le chemin est encore long pour Omar Daf et ses poulains.