Plus aucun test positif en Premier League

Il n'existe plus aucun cas positif au Covid-19 à l'issue de la quatrième série de tests effectuée en Premier League.



La Premier League a révélé qu'il n'y avait aucun résultat positif pour le coronavirus lors de la dernière série de tests effectués par la Ligue.





Sur les tests des 1130 joueurs et personnels des clubs, les hautes instances anglaises ont donc fait savoir qu'il n'y avait plus aucun cas positif pour Covid-19. "La Premier League peut confirmer aujourd'hui que jeudi 28 mai et vendredi 29 mai, 1130 joueurs et membres des personnels de clubs ont été testés pour le Covid-19. Parmi eux, aucun ne s'est révélé positif", a indiqué la ligue dans un communiqué. Une très belle nouvelle et qui intervient quelques jours après l'annonce de la reprise prochaine du championnat.





Reprise de la Premier League le 17 juin





"La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d'intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique sur les clubs ou les individus ne sera fourni par la Ligue et les résultats seront rendus publics après chaque série de tests", a poursuivi la note.









Pour rappel, les premiers tests qui ont été réalisés outre-Mance ont produit successivement six, puis deux, puis quatre résultats positifs. Le directeur adjoint de Burnley Ian Woan, le défenseur de Watford Adrian Mariappa et le gardien de but de Bournemouth Aaron Ramsdale ont été confirmés parmi les 12 cas positifs. Toutes ces personnes ont été placés en quarantaine et s'y trouvent encore.