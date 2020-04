Plutôt Ronaldo ou Messi? Wayne Rooney a tranché

Ronaldo et Messi qui est le plus grand joueur?

Wayne Rooney a côtoyé Cristiano Ronaldo à Manchester United, mais a aussi croisé Lionel Messi à plusieurs reprises. Et à l’éternel débat qui oppose les deux plus grands joueurs du XXIe siècle, le buteur anglais apporte sa réponse.

Auteur d’une chronique régulière dans les colonnes du Sunday Times, Wayne Rooney revient sur les premiers pas de Cristiano Ronaldo à Manchester United. “À l’époque, il n’était pas obsédé par le fait de marquer des buts, mais on pouvait déjà voir qu’il allait devenir l’un des meilleurs du monde. Il s’est entraîné comme une bête et a commencé à marquer énormément.”

Et le Portugais, comme son rival argentin, a aussi commencé à collectionner les trophées et les records. “Lui et Messi sont probablement les deux plus grands footballeurs qui aient coexisté et je ne crois pas que leurs statistiques seront un jour égalées”, insiste l’Anglais, qui donne une longueur d’avance au capitaine du Barça. “Si je devais choisir, et malgré mon amitié avec Cristiano, je dirais Messi”, confirme Rooney.





“Ronaldo est sans pitié dans les 16 mètres, c’est un vrai tueur. Mais Messi, il vous martyrise avant de vous tuer. On a l’impression qu’il s’amuse d’avantage”, ajoute Wayne Rooney pour refermer le débat.