Pour la première fois, Marc Coucke raconte la perte de son enfant: “La plus grosse cicatrice de ma vie”

Marc Coucke raconte la perte de son enfant

Marc Coucke (55 ans) s’est livré comme rarement dans le 50e épisode de “Het huis” sur la VRT. Pour la première fois, le patron d’Anderlecht a raconté “la plus grosse cicatrice” de sa vie, la perte de son premier enfant.





“Ma femme et moi avons perdu notre premier enfant à la naissance. C’est la plus grosse cicatrice de ma vie”. Marc Coucke a partagé un drame datant d’il y a plusieurs années qu’il avait décidé, pendant un temps, de cacher à ses proches.





“Oui, j’ai trois enfants. Nous avons perdu notre premier bébé à la naissance. Comme un enfant doit être déclaré de toute façon, j’ai fait la queue avec des gens heureux, alors que je venais signaler un décès. Ma femme et moi-même avons d’abord décidé d’épargner ce drame à toute la famille. C’est la plus grosse blessure de ma vie. Nous avons enterré cet enfant avec dignité et nous avons pleuré durement. Ce n’est qu’alors que nous avons informé la famille en disant: ‘Ça a mal tourné, la nature a décidé. Mais nous aurons des enfants en bonne santé plus tard’”, a-t-il confié. Le couple a aujourd’hui deux enfants.





“Je ne vendrai pas Anderlecht”





Marc Coucke s’est également confié au sujet d’Anderlecht. “Wouter Vandenhaute sera un meilleur président que moi. Ce n’est pas un scandale de dire que je n’ai pas répondu aux attentes. Tout dépend des résultats et ils étaient mauvais. (...) Je n’étais pas la bonne personne”, a-t-il reconnu. Mais hors de question de vendre le club pour autant. Le propriétaire de la maison mauve a ainsi démenti les rumeurs.