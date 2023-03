Premier League : Edouard Mendy reprend les négociations avec Chelsea en vue d’une prolongation de contrat

Edouard Mendy va-t-il finalement prolonger son contrat à Chelsea ? Selon le Times, le gardien de but de 31 ans a eu des discussions avec les dirigeants du club londonien sur un nouvel accord, mais ils ont fait très peu de progrès. Les deux partis sont donc loin d’avoir trouvé un terrain d’entente selon la même source.







Le club prioriserait le renouvellement de contrat d’autres joueurs. Inutile de rappeler que le bail du Sénégalais à Chelsea prend fin en 2025. En décembre 2022, le joueur avait déjà rejeté une offre de prolongation de contrat, jugeant qu’elle était « irrespectueuse ».





Mendy voulait égaler le salaire de Kepa, le 2ème gardien









Il voulait se rapprocher voire égaler le salaire de l’autre gardien du club Kepa Arrizabalaga (neuf millions d’euros par an). Seulement, il n’était plus aussi performant qu’en 2021, où son club a remporté la Ligue des Champions. Mendy a repris l’entraînement complet cette semaine après une longue période d’absence à cause d’une blessure au doigt





Le Sénégalais a, à peine, joué sous les ordres du nouvel entraîneur Graham Potter. Il a d’abord souffert d’une blessure à l’épaule avant d’en contracter une autre au doigt. En son absence, Kepa Arrizabalaga a pris la place dans les buts de Chelsea. Actuellement, il bénéficie de la confiance M Potter