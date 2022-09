Premier League : Gana et Everton obtiennent le nul face à Liverpool

Auteur d’un début de saison poussif, les Reds de Liverpool se sont heurté à une solide équipe d’Everton. Les Reds ont pourtant multiplié les assauts sans pouvoir trouver la faille face à Jordan Pickford.

Gana Guèye auteur d’une très bonne rentrée de jeu a retrouvé des sensations en grattant quelques ballons. Il a disputé plus d’une demi-heure de jeu.



Les hommes de Lampard n'ont toujours pas connu de victoire cette saison mais peuvent se contenter de ce très bon nul pour repartir de l'avant. Ceux de Klopp se retrouvent à 9 points du leader Arsenal à l'issue de cette journée.

FT. The 241st Merseyside derby ends in stalemate. Great effort by the Blues but we couldn't find a winner. Onwards, Evertonians. ????



???? 0-0 ???? #EVELIV pic.twitter.com/bfe9DH6Dox