Premier League : Gündogan détruit Tottenham !

La folle saison du milieu allemand continue…







Qui d’autre qu’Ilkay Gündogan ? Grâce à son milieu de terrain allemand, exceptionnel cette saison à la finition, Manchester City n’a pas flanché devant le Tottenham de José Mourinho. Les leaders de la Premier League l’ont emporté 3-0 et prennent 7 points d’avance sur Leicester (United, dimanche, aura l’occasion de revenir à 5 unités du premier).





Déjà auteur d’un doublé contre Liverpool il y a une semaine, Gündogan a fait encore plus fort. L’ancien joueur de Dortmund a d’abord obtenu le penalty du 1-0 transformé par Rodri (23e). Puis il a marqué les 2 buts de son équipe en seconde période !





Lloris impuissant





Il a d’abord fait preuve de patience pour jaillir dans la surface, sur un service de Raheem Sterling, pour battre Hugo Lloris d’un pointu du gauche (50e). Un quart d’heure plus tard, il profitait d’un dégagement d’Ederson, son gardien de but, pour se jouer de Davinson Sanchez et tromper de nouveau le portier français des Spurs (66e).





Sur un nuage, le natif de Gelsenkirchen en est à 11 buts en championnat et 13 toutes compétitions confondues, lui qui n’avait jamais dépassé le total de 6 buts lors d’un même exercice. Il est le meilleur buteur de la formation de Pep Guardiola cette saison…





Du côté londonien, un coup franc de Harry Kane sur la barre, en début de match (14e), aurait pu tout changer. Mais Tottenham n’a pas vu le jour. Les entrées de Moussa Sissoko, Dele Alli et Gareth Bale en seconde période n’ont pas permis de relancer l’équipe, malgré une opportunité pour le gaucher gallois (81e). Les Spurs ne sont que 8e.