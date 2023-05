Premier League : Haaland, en maître, efface Shearer et Cole, City reprend la tête

Manchester City a attendu la seconde période de son opposition contre West Ham, pour s’octroyer une victoire (3-0) synonyme de première place. Erling Haaland a inscrit son 35e but en championnat, soit le record absolu pour un joueur sur une seule saison.





Man City recevait West Ham, ce mercredi, dans le cadre de la 28e journée en retard de la Premier League. Face à une solide défense londonienne, les hommes de Pep Guardiola ont attendu la seconde période pour décanter la situation.





Ake ouvre le score (1-0, 50e) sur un délice de passe de Mahrez. Haaland assomme les Hammers vingt minutes plus tard, en inscrivant son 35e but, effaçant le record de meilleur buteur sur une saison de Premier League codétenu par Alan Shearer et Andy Cole (2-0,70e). Entré en fin de partie, Foden s’illustre d’une frappe imparable pour corser l’addition (3-0, 85e).