Premier League : «Gabriel Jesus devra gagner sa place dans l'équipe» promet Arteta

Titulaire indiscutable avec Arsenal avant sa blessure au genou, l'entraîneur Mikel Arteta promet que le Brésilien va devoir «gagner sa place» pour revenir dans l'équipe.







Gabriel Jesus voit enfin le bout du tunnel. L'attaquant brésilien, en très grande forme avec Arsenal lors du début de saison, se remet peu à peu de sa blessure au genou survenue lors de la Coupe du monde. Opéré au début du mois de décembre, l'attaquant qui compte 5 buts et 5 passes décisives avec les Gunners, a repris l'entraînement et serait très proche de réintégrer le groupe. Mais s'il était le titulaire indiscutable il y a de cela quelques mois, l'entraîneur Mikel Arteta estime aujourd'hui qu'il va devoir «gagner sa place».