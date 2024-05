Premier League : Le Brésilien Lucas Paqueta dans de beaux draps

Le milieu offensif brésilien de West Ham, Lucas Paqueta, est accusé par la Fédération anglaise de football (FA) d'avoir tenté d'influencer le résultat de quatre matchs de Premier League, la saison dernière, dans des paris sportifs.





L'enquête de la FA, qui a duré neuf mois, porte sur des incidents lors des matchs contre Leicester City, Aston Villa, Leeds United et Bournemouth en 2022-2023. Il est reproché au joueur brésilien d'avoir intentionnellement cherché à recevoir un carton jaune dans le mais d'affecter les paris.





Paqueta, qui a nié en bloc ces accusations, a jusqu'au 3 juin 2024 pour répondre aux charges retenues contre lui. Il risque une lourde sanction, s'il est reconnu coupable, y compris une suspension de plusieurs matchs. Le milieu de terrain brésilien, qui doit participer à la Copa America, conteste vigoureusement ces accusations.