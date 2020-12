Premier League : le huis clos de retour pour les matches à Londres (Officiel)

L'accélération de l'épidémie du coronavirus a obligé les autorités anglaises à prendre une décision concernant l'organisation des matches à Londres. Face à l'augmentation du nombre de cas dans la capitale anglaise, le gouvernement a placé Londres en niveau d'alerte "très élevé", de niveau 3 contre 2 jusque-là. Alors qu'une jauge maximale de 2 000 personnes était autorisée dans les enceintes londoniennes, les clubs concernés n'ont désormais plus la possibilité d'accueillir du public, à compter du mercredi 16 décembre à minuit. Conséquence immédiate, les matches de la 13e journée de Premier League Arsenal-Southampton, Fulham-Brighton and Hove Albion et West Ham United-Crystal Palace, programmés mercredi, se disputeront à huis clos. En parallèle, la Premier League a fait savoir dans un communiqué que six cas positifs au coronavirus ont été détectés parmi les joueurs et membres du staff des clubs de l'élite, lors des tests effectués entre le 7 et le 13 décembre.