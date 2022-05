Premier League : Liverpool s’impose et ne lâche pas Man City

Les Reds de Liverpool, avec une équipe bis sans Sadio Mané ni Mohamed Salah au coup d'envoi, se sont imposés 2-1 à Southampton, ce mardi soir. Dans la tourmente dès la 13e min de jeu, à cause d'un but de Nathan Redmond, Liverpool a cru vivre une soirée difficile, avant que le Japonais Takumi Minamino, qui a joué à Southampton en 2021, n'égalise (27e). En seconde période, le Camerounais Joel Matip a inscrit un but sur corner, de la tête, permettant aux Reds de s'imposer avec un but d'écart dans ce match en retard. Une victoire très importante pour Liverpool, qui garde espoir de remporter le titre en Premier League. Les hommes de Jürgen Klopp sont 2e, avec un point de moins que le leader du championnat, Manchester City (1e), avant la dernière journée de Premier League, ce week-end. Ce dimanche, Liverpool affrontera Wolverhampton, alors que les Cityzens recevront Aston Villa. - Source: Topmercato.com - Article: www.topmercato.com/301145-premier-league-liverpool-simpose-et-ne-lache-pas-man-city-01/