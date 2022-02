Premier League: Pep Guardiola rend hommage à Marcelo Bielsa ! - ONZEMONDIAL.COM

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, n'a pas manqué de rendre hommage à Marcelo Bielsa, limogé de son poste par Leeds hier.



Pep Guardiola a toujours voué un grand respect à Marcelo Bielsa. Déjà rivaux à l'époque en Liga, le premier nommé n'a jamais caché qu'il s'était inspiré des préceptes de jeu de l'Argentin pour en arriver là où il était aujourd'hui. Alors forcément, l'ancien coach du FC Barcelone lui a envoyé tout son soutien après l'annonce de son départ de Leeds hier.

Guardiola rend hommage à Bielsa !

En effet, présent en conférence de presse à la veille d'affronter Peterborough en huitième de finale de la FA Cup, le natif de Santpedor a rendu hommage au "Loco" : "Je suis tellement désolé pour lui. Son héritage est là dans la ville de Leeds ainsi qu'au club et je suis à peu près sûr avec les joueurs. Malheureusement, en tant que managers, nous sommes soumis aux résultats et ces derniers temps, ils n'étaient pas bons. Mais au cours des quatre saisons, il a été spectaculaire à regarder et je lui souhaite tout le meilleur" a-t-il lancé.