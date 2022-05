Premier League : Sadio Mané (encore) dans l’histoire

Fin de saison 2021-2022 haletante en première division anglaise. Avant cette 38e et ultime journée de Premier League, Liverpool se devait impérativement de gagner sur sa pelouse face à Wolverhampton tout en espérant un faux pas de Manchester City, qui faisait face à Aston Villa au même moment, pour espérer remporter le titre. Les Reds vont mal démarrer cette rencontre avec un but encaissé à la 3e minute par l’entremise de Pedro Neto. Cueillis à froid, les hommes de Jürgen Klopp vont s’en remettre à leur homme en forme de cette fin de saison, Sadio Mané. À la 24e minute, le Sénégalais hérite d’un ballon de Thiago Alcantara dans la surface et bat le gardien adverse du pied gauche. Les Reds vont longtemps buter devant le bloc des Wolves avant de se ressaisir dans les 10 dernières minutes. D’abord, Mohamed Salah (83ème minute) puis Andrew Robertson (88e) permettent au club de la Merseyside de prendre l’avantage 3-1.





Toutefois, dans le même temps, Manchester City s’imposait face à Aston Villa et remportait le championnat avec un point d’avance sur Liverpool (93 points-92 points).





Sadio Mané dans le top 25





Grâce à sa réalisation, l’international sénégalais de Liverpool s’installe, de plus en plus, confortablement dans la cour des meilleurs canonniers de Premier League. Avec 111 buts en 263 matchs, le numéro 10 des Reds devient le 25ème meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. Une performance qui lui permettra sûrement de se regonfler à bloc avant la grande finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid le 28 mai au Stade de France.