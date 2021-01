Premier League : Sadio Mané retrouve la grâce

Muet depuis le 27 janvier dernier lors du match nul (1-1) de Liverpool contre West Bromwich, Sadio Mané a retrouvé le sens du but en marquant ce soir contre Tottenham le 3ème but des Reds (match en cours 1-3). C'est son 7ème but de la saison en championnat. Regardez.