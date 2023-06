Premier League : une ancienne pépite de Chelsea devient SDF à 32 ans

C’est l’histoire d’une descente aux enfers. Jacob Mellis, ce jeune footballeur anglais formé à Sheffield United, avait rejoint les équipes de jeunes de Chelsea, à 16 ans.





Une belle carrière lui tendait les bras, mais il s'est attaché à des vices comme l’alcool. « Quand tu bois, tu perds le contrôle de ce que tu fais. Sans aucun doute, ça et les sorties nocturnes ont été ma chute » confesse le sportif dans les colonnes de Daily Sport.





« Hey, as-tu bu ? »





« Je me souviens d’une fois où je suis venu à un entraînement ivre. J’avais 19 ans et je me souviens de David Luiz qui ne parlait pas beaucoup anglais, me demander : « Hey, as-tu bu ? »... J’étais prétentieux et arrogant » raconte-t-il.





En 2012, Jacob Mellis, se fait chasser du club à cause d’un incident. En effet, l’Anglais a fait exploser une grenade fumigène dans le vestiaire de Chelsea. Le propriétaire de l'époque, Roman Abramovich, n’a pas hésité à le renvoyer. Il va ensuite atterrir à Barnsley puis à Blackpool et dans d’autres clubs peu célèbres comme Southend United.





« Ces gens essaient de m’aider du mieux qu’ils peuvent »





Dans cette écurie de 5ème division, Mellis va contracter une grave blessure au genou. Ce qui l'oblige à mettre un terme à sa carrière. Aujourd'hui, Jacob Mellis est un SDF. Il n’a ni maison, ni voiture, ni revenus. Le joueur compte sur la bonne volonté de ses amis et sa famille qui l’assistent de temps en temps.





« Ces gens essaient de m’aider du mieux qu’ils peuvent. Ils me trouvent des lits, des hôtels où dormir…On ne pense jamais qu’une telle chose puisse nous arriver » explique l’ancien footballeur. Il dit avoir contacté la Professional Players Association (PFA) pour une aide.





Dans les prochaines semaines, l’Anglais envisage d’entrer dans une clinique de désintoxication pour soigner ses addictions.