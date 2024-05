Première convocation en sélection : Cherif Ndiaye, un profil qui offre des alternatives à Cissé

Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a rendu publique sa liste pour les matchs contre la RD Congo (6 juin) et la Mauritanie (9 juin), comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications du Mondial-2026. Sans surprise, les habitués Sadio Mané, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Ismaila Sarr sont présents.







Toutefois, comme lors des listes précédentes, Aliou Cissé a appelé un nouveau joueur : Cherif Ndiaye.





L’attaquant de 28 ans, qui évolue dans le championnat serbe au sein du mythique club de l'Étoile Rouge de Belgrade, découvre la Tanière pour la première fois. Boulaye Dia étant en froid avec son club, Aliou Cissé a décidé d’appeler ce puissant attaquant (1,89 m, 78 kg) qui a réalisé cette saison de grandes performances dans le championnat serbe.





En effet, champion et vainqueur de la Coupe de Serbie, Cherif Ndiaye, qui a marqué 20 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues, a brillé avec son club. Rapide, technique et très efficace devant les buts, l’ancien joueur des HLM de Grand-Yoff pourrait être le profil d’attaquant qui manque aux Lions.





Véritable globe-trotter, le joueur, qui est également passé par la Belgique, la Croatie, la Turquie et la Chine, est arrivé en pleine maturité. Véritable renard des surfaces, Cherif Ndiaye a toutes les qualités pour apporter un plus à l’attaque des Lions et donner aussi à Aliou Cissé d’autres alternatives dans ses choix. Bien que Sadio Mané, Nicholas Jackson, Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye restent les premiers choix d’Aliou Cissé, Cherif, avec sa forme du moment, s’impose comme une alternative qui peut apporter un plus à l'attaque des Lions.





Pour cela, il est important de lui donner du temps de jeu pour qu'il puisse s'adapter au système de jeu d'Aliou Cissé et s'exprimer pleinement.