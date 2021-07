Préparatifs Afrobasket masculin 2021 : 2 joueurs sénégalais testés positifs au Covid-19

Dans le cadre des préparatifs de l'Afrobasket masculin 2021, prévu au Rwanda du 25 août au 5 septembre, l'équipe nationale du Sénégal est en regroupement depuis hier.





Et comme l'indique le protocole sanitaire, des tests ont été effectués sur les joueurs et le staff technique et deux sont revenus positifs à la Covid-19. L'information a été donnée par la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction.





"Suite aux tests effectués avant le démarrage du camp, deux sont revenus positifs et présentent des charges virales faibles", lit-on dans le communiqué.