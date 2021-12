[Vidéo] Préparation Can-2021 : Seize Lions au premier galop

C'est parti pour la préparation de la Can-2021. Plus de temps à perdre pour Aliou Cissé et les Lions du Sénégal. Les coéquipiers de Sadio Mané ont démarré leur préparation en vue des joutes continentales prévues du 9 janvier au 6 février 20222 au Cameroun.



Ils ont effectué leur premier galop d’entraînement cet après-midi, au stade Lat Dior de Thiès. Seize joueurs sur les 27 convoqués ont répondu à l'appel.



En attendant l'arrivée d'Édouard Mendy, d'Alfred Gomis et de Sény Dieng, les portiers Cheikhouna Tine du Cneps Excellence et Alioune Badara Faty du Casa Sport ont participé à l'entraînement.



Voici la liste des joueurs présents



Kalidou Koulibaly – Pape Abou Cissé – Fodé Ballo Touré – Abou Diallo – Saliou Ciss – Ibrahima Mbaye – Abdoulaye Seck



Pape Matar Sarr- Nampalys Mendy – Joseph Lopy – Moustapha Name – Famara Diédhiou- Ahmadou Bamba Dieng -Pape Guèye-Diao Baldé Keita-Bouna Sarr