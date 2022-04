Préparation Mondial 2022 : le Sénégal contacte le Brésil pour un match à Dakar

Au mois de juin prochain, le Sénégal renouera avec la compétition un peu plus de deux mois après sa qualification au Mondial 2022. Trois rencontres sont au programme.



Les Lions vont entamer les qualifications de la CAN 2023 par la réception du Bénin, le 3, et le déplacement au Rwanda, le 7, pour le compte du groupe L, qui est complété par le Mozambique.



Selon Le Quotidien de ce mardi, les hommes de Aliou Cissé, le sélectionneur national, livreront un troisième match en juin. Ce sera une rencontre amicale. Une source du journal révèle que celle-ci se tiendra «entre le 11 et le 13» au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, contre un adversaire à déterminer.



Le Quotidien rapporte que le Brésil figure parmi les pays ciblés. Des contacts ont été noués en ce sens, d’après les informations du journal. Lequel signale qu’en plus du Brésil, la Fédération sénégalaise de football (FSF) est en train de démarcher la Colombie, le Chili et le Paraguay.



Ces profils d’équipe permettent au Sénégal de se familiariser avec le jeu de l’Équateur, l’équipe sud-américaine de son groupe au Mondial où figurent également le Qatar et les Pays-Bas.