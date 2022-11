Primes de qualification Mondial 2022 : Les Lions empochent déjà plus de 3 milliards F CFA

Les Lions du Sénégal, qui ont composté leur billet pour la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre) 2022, ont déjà reçu un joli pactole. Selon Record, les poulains d’Aliou Cissé ont empoché 3 milliards 672 millions 333 mille 328 F CFA, en guise de primes de participation. Ils sont 30 joueurs concernés par les primes. Parmi les 30, 20 ont reçu 20 millions, chacun, pour avoir participé à l’ensemble des six rencontres de groupe où le Sénégal a pris le dessus sur le Togo, le Namibie et le Congo. Il s’agit d’Édouard Mendy, Alfred Gomis, Pape Abou Cissé, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Abou Diallo, Fodé Ballo Touré, Cheikhou Kouyaté, Ibrahima Mbaye, Mamadou Loum Ndiaye, Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Moustapha Name, Krépin Diatta, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Boulaye Dia et Famara Diédhiou.





Sény Dieng, Abdoulaye Seck, Bouna Sarr et Bamba Dieng ont empoché 13,3 millions F CFA.





Alioune Badara Faty, Sada Thioub, Pape Gueye, Abdallah Sima et Joseph Lopy se sont partagé 39,9 millions F CFA, à raison de 6,6 millions, par joueur.





Le journal souligne que les membres de l’encadrement technique et administratif perçoivent des primes différenciées suivant des pourcentages appliqués sur la prime des joueurs. Ainsi, le coach Aliou Cissé a touché 200% de celle de ses poulains, soit 100 millions F CFA.





Le Dtn, Mayacine Mar, l’entraineur adjoint, Régis Bogart, le médecin Abdoulaye Fédior, l’entraineur des gardiens de but, Tony Sylva, le préparateur physique, Teddy Pellerin, le manager général, Cheikh Seck, l’analyste vidéo, Nouredine Bouchera, le team manager, Lamine Diatta, l’intendant major, Alioune Badara Sène et les deux agents du ministère des Sports se partagent 900 millions F CFA.