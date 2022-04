Propos scandaleux sur le match Algérie-Cameroun : Djamel Belmadi visé par une plainte

Une plainte contre Djamel Belmadi, coach d'Algerie

Suite et pas fin dans ce qu’il convient d’appeler l’affaire Djamel Belmadi, qui, lors de l’une de ses dernières sorties médiatiques, a tenu des propos jugés scandaleux, fustigeant l’arbitrage du barrage retour de la Coupe du monde 2022 face au Cameroun (1-2, ap). Après une vague d’indignations notamment dans le monde sportif, la Fédération gambienne de foot dit suivre « avec une vive préoccupation les attaques verbales continues lancées contre la personne de l'arbitre gambien de la FIFA, M. Bakary Papa Gassama, par les ressortissants algériens à travers les différentes formes de médias, depuis qu'il a officié la défaite 2-1 de l'Algérie contre le Cameroun lors des qualifications de la coupe du monde de football Qatar 2022 jouées le 29 mars 2022 ».





A travers un communiqué, elle déclare, d'ailleurs, avoir déposé une plainte formelle demandant à la FIFA et à la CAF d'ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires contre l'entraîneur de l'équipe nationale de football d'Algérie pour ses remarques sur une vidéo et sur une télévision algérienne.