PSG - Barça / Neymar : "Ce que je veux le plus, c'est jouer avec Messi"

Après la victoire du PSG en Ligue des Champions face à Manchester United, Neymar a indiqué qu'il avait envie de rejouer avec Lionel Messi.





Auteur d'une prestation XXL face à Manchester United avec un crucial doublé, Neymar était l'homme du soir sur, mais aussi en dehors de la pelouse d'Old Trafford. En effet, il s'est exprimé auprès de nombreux médias pour mettre en avant la performance des siens dans une rencontre décisive pour la suite de l'aventure du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.





Mais au micro d'EPSN, il a aussi évoqué son avenir, ainsi que son voeu le plus cher : "Ce que je veux le plus, c'est jouer avec Messi. Il faut que ce soit l'année prochaine" a-t-il simplement indiqué. Des propos qui ne manqueront pas d'animer le débat dans les prochains jours concernant l'avenir du Brésilien dans la capitale, ou bien l'arrivée d'une possible rumeur à Paris ! En attendant, Neymar sait mettre le feu aux poudres avec et sans ballon.