PSG-Basaksehir : Ça a chauffé entre Thomas Tuchel et Gana Guèye

Vives tensions entre l'entraineur Thomas Tuchel et son joueur Idrissa Gana Guèye.À en croire Football365 repris par Le Quotidien, cette situation serait due aux incidents survenus, le 8 décembre dernier, lors de la rencontre de Ligue des champions qui a opposé le Paris Saint-Germain à Istanbul Basaksehir de Demba Bâ.Ce, après que Pierre Webo, l’entraîneur adjoint du club turc, se soit plaint de propos racistes de la part du 4e arbitre, Sebastian Coltescu.Alors que les deux équipes ont décidé d’arrêter le match, la décision n’aurait pas fait l’unanimité dans le staff du PSG, certains ayant opté pour que la rencontre se poursuive.Parmi eux, Thomas Tuchel, comme l’a dit Demba Bâ, l’attaquant de Basaksehir.Cette position du technicien allemand, qui l’a clairement fait savoir à ses joueurs, n’a pas reçu l’adhésion d’Idrissa Guèye qui a eu une discussion musclée avec lui.Le milieu de terrain sénégalais était complètement opposé à l’idée de revenir sur le terrain.Le technicien allemand avait jugé que les Turques faisaient de l’excès de zèle et que ses protégés n’avaient pas à les suivre dans leur démarche.Ainsi, le coach du PSG a admonesté Idrissa Gana Guèye. Ce dernier était parmi les joueurs parisiens les plus déterminés à ne pas reprendre à cause de ce qui s’est passé.Ne pensant qu’au match et à son caractère décisif, et probablement gagné par la nervosité, Tuchel n’a pas accepté cette décision radicale.Il a essayé de faire changer d’avis l’international sénégalais, mais il n’y est pas parvenu, surtout que Diallo, Kurzawa et Kimpembe ont aussi exclu l’idée de retourner sur le terrain.