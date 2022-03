PSG-Bordeaux : Messi et Neymar copieusement sifflés par le public du Parc, Mbappe applaudi

Messi et Neymar Conspués au Parc des Princes

Le public du parc a réservé un accueil froid aux joueurs parisiens, quatre jours après leur élimination en Ligue des Champions face au Réal. Les titulaires ont été sifflés après l’annonce du Speaker à l’exception de Mbappe. Messi et Neymar ont reçu une bronca à chaque touchée de balle. Le PSG s’est imposé (3-0) grâce à des buts de Mbappe (24e), Neymar (54e) et Paredes (61e). Malgré son but le brésilien a été copieusement sifflé au moment de la célébration.





Des applaudissements pour Mbappe, pas pour Neymar et Messi… #PSGFCGB pic.twitter.com/RDXKy63S5j — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 13, 2022