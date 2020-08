PSG : Daf dément des consignes pour le match face à Sochaux





Omar Daf, l’entraîneur du FC Sochaux, a indiqué que son équipe n'a pas de consignes particulières face au PSG en amical.









Les Sochaliens ont-ils reçu la consigne de lever le pied dans l’intensité face au Paris Saint-Germain lors du match amical à venir ? Florentin Pgba, le joueur du FC Sochaux a indiqué à l’Est Républicain que oui. « On aura des restrictions et je le comprends, a-t-il expliqué. Il faudra s'adapter au plus vite. » Mais, ces dires ont été contredits par Omar Daf, l’entraîneur de Sochaux.





« Paris n'a imposé aucune consigne pour le match de préparation. Le PSG n'a rien demandé à Sochaux, pas même pour Neymar, a indiqué l’entraîneur du FC Sochaux à RMC. Il faudra être intelligent car on connaît leurs échéances. Mais pour nous aussi, c'est un match de préparation. Surtout que j'intègre cinq jeunes du centre, on veut se confronter au très, très haut niveau pour apprendre. » Le match amical aura lieu mercredi à 19h et il s’agira du dernier match pour le Paris Saint-Germain avant le quart de finale de C1 contre l’Atalanta Bergame.