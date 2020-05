PSG : Jürgen Klopp donne son avis sur Kylian Mbappé !

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a dit tout le bien qu'il pense de Kylian Mbappé, l'attaquant international français du Paris Saint-Germain.















Considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde, Kylian Mbappé a beaucoup d'admirateurs. L'attaquant international français du Paris Saint-Germain est promis à un grand avenir, qui pourrait s'écrire même prochainement du côté du Real Madrid, club qu'il a toujours adoré. L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp ne déroge pas à la règle et n'a jamais caché sa profonde affection pour l'ancien Monégasque. Dans un entretien avec beIN SPORTS, le technicien allemand a dit beaucoup de bien du jeune prodige.





«Écoutez, je ne peux pas répondre à ce genre de questions sans faire la une des journaux le lendemain, je sais que c'est ce que je ne veux pas faire. J'adore les regarder jouer (les grands joueurs) mais je n’aurais aucun problème à ne jamais en entraîner un dans le futur. Mbappé a le plus grand avenir. Nous pouvons aussi parler de Sancho, qui est en train de se révéler. Je suis complètement satisfait des garçons que j’ai, et je n’ai jamais pensé aux autres joueurs. Quand je suis dans un club, je travaille avec les joueurs que j’ai et je ne rêve pas des autres joueurs. Si nous pouvons en obtenir un à l’avenir, nous verrons, mais nous tirerons le meilleur parti de la situation que nous avons» a avoué l'ancien coach du Borussia Dortmund.