PSG : Kylian Mbappé, monte en grade

Kylian Mbappé fait tomber les records. Dans la soirée d’hier lundi 23 janvier, le génie français est devenu le premier joueur à inscrire 5 buts en Coupe de France. Mbappé a tout simplement pulvérisé l’Us Pays de Cassel. Il a notamment marqué trois buts en onze minutes. Score final de la rencontre: 7-0 pour le Paris Saint-Germain.





En plus d’éclabousser de tout son talent cette rencontre, le natif de Bondy avait autour du bras le brassard de capitaine, une première cette saison. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du Psg n’a pas échappé aux questions des journalistes sur cette "curiosité".





« Il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos est absent »





Il a avoué que le jeune joueur de 24 ans est monté en grade dans les vestiaires. Kylian Mbappé est désormais le vice-capitaine du plus grand club de la ville lumière. « On a décidé en début de saison, que Kylian Mbappé devait être le second capitaine. Il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos est absent » a déclaré Christophe Galtier. Le champion du Monde 2018 a assumé ce statut lors du match.





Même en équipe de France, il ne serait pas surprenant de voir le Bondynois récupérer le brassard de capitaine. En tout cas, un débat s'est ouvert après la retraite internationale d’Hugo Lloris, le gardien de Tottenham.





En Équipe de France aussi, il pourrait avoir un match Varane - Mbappé





Le natif de Bondy est certes jeune, mais il a déjà beaucoup d’expériences. Hugo Lloris lui-même reconnaît que Mbappé pourrait lui succéder, même si pour l’instant Raphaël Varane est en pôle position. « Un joueur comme Raphaël Varane peut prétendre à ce capitanat. Un joueur qui monte en puissance à tous les niveaux, sur le terrain, en dehors du terrain, sur la vie du groupe et du vestiaire, c’est Kylian Mbappé.