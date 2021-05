PSG : l'enveloppe maximale pour le retour de Neymar déjà fixée par le Barça ?

Alors que le retour de Neymar au Barça continue d'être évoqué, les plans s'affinent autour de la star du PSG dont l'avenir reste incertain.



La situation était déjà complexe, l'élimination du PSG en demi-finale de Ligue des champions la rend encore plus tendue. Pour le dossier Neymar comme Mbappé, l'excuse de la priorité donnée aux échéances sportives pour ne pas trop aborder la question de leur prolongation tenait la route jusqu'à hier soir. La lutte finale pour le titre et la Coupe de France ne devrait pas constituer des pares-feu suffisants.



Ce d'autant plus que concernant Neymar, la pression devient de plus en plus intense. Le Barça version Joan Laporta semble rêver de plus en plus d'un retour du Brésilien, et les échos de l'autre côté des Pyrénées montrent un Neymar qui semblerait destiné à laisser traîner les choses pour faciliter les affaires catalanes.