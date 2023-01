PSG: Le regard noir d’Ethan Mbappé à Messi à son retour à l'entraînement

Après la Coupe du monde remportée par l’Argentine, Lionel Messi a fêté Noël et le Nouvel An dans son pays natal, notamment à Rosario. Il n’a rejoint ses coéquipiers du Paris Saint-Germain (PSG) que ce mercredi 04 janvier 2023. Le moins qu'on puisse dire, c’est que tout le monde était heureux de le revoir, sauf peut-être, Ethan Mbappé. En tout cas, à en juger par son comportement, on peut supposer que le petit frère de Kylian Mbappé, n’a pas apprécié le retour triomphal du "Messie" argentin en Coupe du monde.





Le jeune footballeur qui s’entraîne régulièrement avec l’équipe professionnelle du PSG a dévisagé Lionel Messi alors que les coéquipiers lui offraient une haie d’honneur avec des applaudissements nourris pour le féliciter. Ce regard noir lancé par Ethan Mbappé à Messi a très vite enflammé twitter. Inutile de rappeler que Kylian Mbappé a perdu la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine de Lionel Messi.





Mbappé absent