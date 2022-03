PSG: Les supporters plébiscitent Zidane...

Les supporters du Psg souhaite la venue de Zidane au Psg

En France, l'élimination, mercredi dernier, du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue européenne des Champions continue de défrayer la chronique. D'après un sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL, auprès de 1 005 personnes dont 210 supporters du PSG, les fans parisiens sont « consternés » (39%) par cette débâcle. D'autres, moins nombreux, ressentent du désespoir (16%), voire pour certains de la colère (12%), rapporte en tout cas "Le Figaro", qui souligne que "80% des supporters du PSG interrogés estiment que Zinedine Zidane est l'entraîneur qu'il faut au club de la capitale française".





D'ailleurs, pour 81% des amateurs de football et 68% des supporters parisiens, ce résultat n'est pas dû à de la malchance : c'est surtout le PSG et ses joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, selon toujours le site d'informations français. En effet, seuls 25% des amateurs de football et 20% des supporters du club estiment que la direction et son projet sportif sont les principaux responsables de la défaite.