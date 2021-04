PSG : Marquinhos forfait à 99% contre le Bayern Munich

Sorti sur blessure contre le Bayern Munich, Marquinhos sera très probablement forfait pour le match retour au Parc des Princes. Le défenseur et capitaine du PSG pourrait même manquer 2 à 3 semaines.











Quelques minutes après avoir marqué le deuxième but du Paris Saint-Germain, mercredi dernier à l’Allianz Arena, Marquinhos avait été obligé d’abandonner ses coéquipiers en raison d’un souci aux adducteurs. Pour le capitaine du PSG, les choses ne s’annoncent pas positivement concernant sa participation au quart de finale retour de Ligue des champions ce mardi au Parc des Princes face à la formation allemand.









En effet, L’Equipe affirme que le patron de la défense parisienne souffre d’une lésion de grade 2 aux adducteurs, et que face à une blessure de ce genre, Marquinhos pourrait être absent 2 à 3 semaines. Mais selon des sources proches du défenseur brésilien, même si ce dernier juge « plutôt imprudent » de jouer contre le Bayern Munich, il n’aurait pas totalement renoncé au très attendu quart de finale retour. Cependant, comme on l’avait vu lors du match retour face au FC Barcelone avec Neymar, Mauricio Pochettino et le staff du Paris Saint-Germain ne sont pas du genre à prendre des risques insensés avec la santé d’un joueur, quelle que soit l’importance de la rencontre. Compte tenu du court délai avec ce match face au Bayern Munich, Marquinhos devrait donc suivre la rencontre depuis les tribunes du Parc, ce qui est forcément un gros coup dur pour le PSG.