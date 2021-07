PSG Mercato : Le départ de Paul Pogba acté à Manchester United ?

Face à la presse, Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Manchester United, a assuré que Paul Pogba, annoncé proche du PSG, est impatient d’entamer une nouvelle saison avec les Red Devils. Mais selon la presse anglaise, la tendance serait bien différente dans ce dossier.







Après le match amical et la défaite contre les Queens Park Rangers (2-4), Ole Gunnar Solskjaer s’est confié sur l’avenir de Paul Pogba au micro de Manchester Evening News. Pour l’entraîneur norvégien, son milieu de terrain est encore loin d’un départ de Manchester United. « Les discussions sont en cours entre les représentants de Paul et nous (…) Nous avons vu Paul à son meilleur niveau, Paul sait ce que nous en pensons. J'ai aimé travailler avec lui et j'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble. Tout ce que je sais et entendu de Paul, c'est qu'il attend la saison avec impatience », a déclaré le coach des Red Devils.





Mais du côté des supporters, la tendance est tout autre. En effet, le Manchester Evening News a publié un sondage réalisé auprès des fans des Red Devils et le résultat est tout simplement édifiant. Dans leur majorité, les supporters du club anglais ne veulent plus voir l’international français à Old Trafford la saison prochaine. Ils demandent même à leurs dirigeants d’économiser son salaire en le vendant au Paris Saint-Germain.





« Je ne vois tout simplement pas l'intérêt de payer 500.000 euros par semaine de salaire pour 5 ou 6 matchs décents par saison. Il danse au milieu de terrain et n'est pas un combattant. Paul Pogba a eu 5 saisons ici et on ne se souviendra jamais de lui comme un grand joueur de United tels que Giggs, Scholes, Cantona, Ronaldo, Keane, Van Nistelrooy - même pas proche (...) Vendez-le, réduisez nos pertes, économisez une fortune sur les salaires et injectez des fonds dans le mercato », explique un nommé Temel. Les commentaires de ce genre sont nombreux. Suffisant pour pousser la direction de Manchester United à laisser filer le champion du monde 2018 ?





Man United ouvert aux discussions pour Pogba





D’après les informations du Daily Telegraph, les vice-champions d’Angleterre sont désormais prêts à écouter les offres pour un transfert de Paul Pogba. En effet, le média britannique explique que le board mancunien a fini par comprendre que s’il ne vend pas le natif de Lagny-sur-Marne cet été, il va s’en aller gratuitement dans un an puisqu’il refuse de renouveler son contrat qui expire en juin 2022. Déjà d’accord contractuellement avec le joueur de 28 ans, le Paris SG tient la corde dans cette affaire et s’apprête à transmettre une proposition de 50 millions d’euros à Manchester pour le transfert de la Pioche.





À suivre donc…