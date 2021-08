PSG Mercato : Lionel Messi a appelé personnellement Pochettino !

En fin de contrat le 30 juin dernier, Lionel Messi ne va pas prolonger avec le FC Barcelone. Hier, le club catalan a annoncé officiellement le départ de l’attaquant argentin de 33 ans. Courtisan de longue date de la star du foot mondial, le PSG s’active déjà pour le récupérer. Et Mauricio Pochettino a un rôle important à jouer dans ce dossier.





Lionel Messi intéressé par une arrivée au PSG ?Les pièces du puzzle se mettent progressivement en place. Tout juste après le communiqué officiel du FC Barcelone annonçant leur divorce total, Lionel Messi a entamé des négociations avec le Paris Saint-Germain. Selon Sky Sport, l’international argentin de 33 ans aimerait rejouer avec son ami et ancien coéquipier barcelonais Neymar, qui a rejoint le PSG depuis l’été 2017.





Le journaliste italien Gianluca Di Marzio, bien informé sur le marché des transferts, a même annoncé publiquement sur son compte Twitter, jeudi soir, que le vice-champion de France est le grand favori pour récupérer la Pulga, qui négocie déjà avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo selon plusieurs sources concordantes. D’ailleurs, le très sérieux tabloïd britannique The Athletic confirme les discussions entre les deux parties et révèle que le récent vainqueur de la Copa América a lui-même pris son téléphone pour appeler directement l'entraîneur argentin des Rouges et Bleus, Mauricio Pochettino.





Discussions avancées entre Messi et le PSG