PSG Mercato : Messi arrive, sa prime à la signature révélée !

Le PSG touche allègrement au bout avec Lionel Messi. Après son départ surprise du Barça, l’attaquant argentin va s’engager avec le club de la capitale. Le montant de la prime qu’il va toucher à la signature de son contrat parisien est même déjà connu.







Selon plusieurs sources concordantes et le jeune frère de l’Émir du Qatar, les négociations sont bouclées entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Laissé libre après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l’international argentin va s’engager avec les Rouges et Bleus. À 33 ans, le septuple Ballon d’Or va parapher un bail de trois ans (dont une année en option), soit jusqu’en juin 2023, avec à la clé un salaire de 35 à 40 millions d’euros par saison. Pour convaincre Messi, Nasser Al-Khelaïfi et les siens n’ont pas lésiné sur les moyens puisqu’une prime de 30 millions d’euros va lui être versée à la signature de son contrat parisien. Jorge Messi, père et agent de la Pulga, va lui aussi recevoir une belle commission dont le montant n’a pas été dévoilé. L’arrivée de la Pulga à Paris se met donc peu à peu en place.





Messi va faire ses adieux au Barça dimanche





Ce samedi, le FC Barcelone a annoncé sur son site officiel que Lionel Messi sera en conférence de presse demain à 12 heures dans l'enceinte du Camp Nou. Cette prise de parole du désormais ancien capitaine des Blaugranas sera transmise en direct sur la chaîne officielle du club catalan. Ce sera l’occasion pour le joueur de faire ses adieux à son club de coeur et de recevoir les hommages dus à son rang. Sauf énorme revirement spectaculaire, le récent vainqueur de la Copa América devrait donc se présenter pour la dernière fois devant les médias en Espagne avant de venir signer son contrat avec le Paris Saint-Germain.