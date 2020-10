PSG-OM : Hiroki Sakai disculpe Neymar de toute insulte raciste

Hiroki Sakai, le latéral droit de Marseille, a exprimé sur Instagram son soulagement quant à l'absence de sanctions contre Alvaro Gonzalez et Neymar lors de PSG-OM. Il disculpe le Brésilien de toute insulte raciste.



« Personne ne m'a rien dit de discriminatoire. » Hiroki Sakai s'est exprimé sur son compte Instagram, ce jeudi soir, et a disculpé Neymar de toute insulte raciste à son encontre. Dans un texte accompagné d'une photo de son maillot au Parc des Princes, avant le PSG-OM (0-1) du 13 septembre, le Japonais a confié son soulagement quant à l'absence de sanctions de la LFP envers Neymar et Alvaro Gonzalez. « Les deux dernières semaines ont été difficiles, mais je suis très heureux d'entendre que les deux joueurs en question n'ont pas été punis. »









Après les soupçons d'insultes racistes proférées par Alvaro Gonzalez envers Neymar, ce dernier était également accusé d'avoir visé Sakai. Le latéral droit a précisé que le Brésilien et lui-même avaient « juste eu une petite dispute dans un match qui a soudain pris une tournure émotionnelle. » Avant de rapidement revenir au terrain, et à la victoire des siens ce soir-là. « Maintenant, tout est fini et la seule chose importante est que Marseille ait gagné. La prochaine fois, je ferai tout mon possible pour vous offrir un passionnant OM-PSG. »