PSG, Premier League, Espagne: Castagne suscite les convoitises, son agent sort du silence

Timothy Castagne ,joueur

Partir ou rester? Timothy Castagne (24 ans) prendra une décision sur son avenir après la Ligue des champions. Le PSG, son adversaire du soir en quarts de finale, figure parmi les clubs intéressés.

Timothy Castagne ne manque pas de convoitises. Naples s’est renseigné en début de saison et le PSG l’a également ciblé pour succéder à son compatriote Thomas Meunier. D’autres clubs espagnols et anglais sont également intéressés. À 24 ans, Castagne se sent prêt à prendre une autre dimension, une fois que l’épopée de l’Atalanta en C1 sera terminée.





“L’Atalanta s’est très bien développé ces dernières années, mais ne peut rivaliser avec les budgets des meilleurs clubs italiens traditionnels”, explique son agent Zénon Melon à HLN. L’Atalanta a terminé troisième en Serie A derrière la Juventus et l’Inter cette saison. “Timothy a bien progressé au cours des trois dernières saisons, mais nous ne pensons pas qu’il puisse faire beaucoup plus à l’Atalanta. Nous évaluerons soigneusement toutes nos options après la Ligue des champions. Il a lui-même insisté sur le fait qu’il ne voulait pas entendre parler de l’intérêt d’autres clubs pour s’engager pleinement dans la compétition européenne”, poursuit-il.