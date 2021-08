PSG, Real Madrid : Sergio Ramos, une info étrange tombe au Paris SG !

Recruté par le Paris SG durant ce Mercato à l'instar de Lionel Messi, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou encore Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé le moindre match depuis son arrivée au PSG, aussi bien en amical qu'en match officiel. Et une information pour le moins surprenante est tombée du côté du Paris Saint-Germain concernant l'ancien défenseur du Real Madrid.







Blessé à un mollet, Sergio Ramos (35 ans) n'a toujours pas joué la moindre rencontre avec le PSG depuis son arrivée, libre, en provenance du Real Madrid lors du dernier Mercato estival.







Mais d'après les informations de la Cadena SER, qui ont tout d'abord révélé que Kylian Mbappé ne quitterait pas le Paris SG cet été, les premiers pas du défenseur central international espagnol au sein du club parisien présidé par Nasser Al-Khelaïfi, emmené par Lionel Messi ou encore Neymar et Georginio Wijnaldum, ne se seraient pas forcément bien passé...









Le Paris Saint-Germain agacé par Sergio Ramos, vraiment ?





Le comportement de Sergio Ramos ne serait pas apprécié par l'ensemble du vestiaire du PSG. Certains joueurs ou membres du staff le jugeraient même arrogant, selon la radio espagnole... Une information à prendre toutefois avec de sérieuses pincettes.





De l'autre côté des Pyrénées, les départs de l'ancien capitaine du Real Madrid et de Lionel Messi vers le Paris SG et la Ligue 1 ont causé énormément de mal à la Liga, et force est de constater que la presse ibérique ne porte pas le PSG dans son coeur depuis le départ de Neymar du Barça...





En attendant, l'ancienne star du Réal devrait bien faire ses débuts sous le maillot parisien après la prochaine trêve internationale, soit le 12 septembre au Parc des Princes face au Clermont Foot. Mais il devra faire face à une grosse concurrence avec Presnel Kimpembe et Marquinhos... Affaire à suivre tout de même du côté du Paris Saint-Germain !