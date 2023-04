PSG : un gros budget Mercato se dessine, le trio Messi – Neymar – Mbappé pourrait rester !

Du côté du PSG, on se dirige vers une situation financière qui autoriserait de la gourmandise au Mercato. Et même en conservant les trois stars du club !





Dans quelques semaines maintenant, le PSG va se confronter au Mercato estival en espérant se montrer ambitieux. Et les nouvelles semblent bonnes. France Bleu et Goal font le point sur la situation financière du PSG qui évoluerait de manière très positive. Le trou financier de la saison passée s'explique par le coût énorme de la prolongation de Kylian Mbappé, désormais absorbé. En parallèle, l'aide du CVC (200 millions sur trois ans) et un chiffre d'affaires en hausse constante (800 millions d'euros désormais) permet au club de la capitale de se porter bien mieux.





Bien plus que 80 millions pour recruter



Le PSG, qui a pour objectif de répondre au nouveau fair-play financier (FSR) avec un accord prévoyant un retour à l'équilibre dès octobre, ce qui se dessine bel et bien, a des comptes nettement assainis et même si le chantier se poursuit, avec notamment le départ définitif des élements prêtés pour libérer la masse salariale, le prochain Mercato s'annonce gourmand. Le budget Mercato de 80 millions d'euros annoncé par la presse ces derniers temps serait totalement erroné. Sans pour autant faire des folies démesurées, le PSG pourra se montrer bien plus dépensier que cela.





Et tout ce scénario ne dépend même pas du destin de la MNM ! En effet, voir Neymar, Messi et Mbappé rester au club tout en se montrant ambitieux sur le marché des transferts serait un scénario totalement viable désormais ! Cette issue totalement inattendu ferait partie des scénarios imaginés par le club de la capitale en vue de l'été. Après deux Mercatos compliqués, le PSG va-t-il frapper très fort cet été ?