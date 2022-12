Qatar 2022 : Le 11 type de Seneweb

La 22ème édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 a pris fin, dimanche, avec le sacre de l’Argentine de Lionel Messi qui a battu la France de Mbappé au terme d’une belle finale. Durant un mois, les stars du football ont gratifié les amoureux du ballon rond d’un spectacle de haut niveau. Comme lors des précédentes éditions, ce mondial a aussi révélé de futurs grands joueurs qui ont montré toute l’étendue de leur talent. D’autres, déjà connus, ont porté leurs équipes à bout de bras en réalisant un excellent tournoi. Seneweb vous propose le 11 type de la compétition.







Dominik Livakovic (Gardien, Croatie)





Inconnu du grand public avant la Coupe du Monde, Dominik Livakovic s’est imposé comme l’une des belles révélations du tournoi. Auteur d’excellentes performances en phase de poules, le gardien du Dynamo de Zagreb a écœuré les Japonais en huitième de finale en arrêtant trois penaltys. En quart de finale, il s’est encore illustré en permettant à la Croatie d’éliminer le Brésil aux tirs au but (4-2). Nullement sonné par l’élimination en demi-finale, il a terminé la compétition sur le podium avec la victoire sur le Maroc (2-1). Match lors duquel l a été décisif en réalisant plusieurs arrêts.





Ashraf Hakimi (latéral droit, Maroc)





Comme avec le Paris Saint-Germain cette saison, Ashraf Hakimi a encore été décisif avec la sélection marocaine. Très bon sur le plan défensif et précieux dans les phases offensives, le natif de Madrid a été l’auteur d’un bon tournoi. Passeur décisif sur le second but de Nesyri contre le Canada (2-1), il a aussi joué un rôle important dans les bonnes performances de la défense marocaine qui n’a pris qu’un seul but en phase de poules.





Thiago Silva (Défenseur central, Brésil)





Comme il y a quatre ans, le Brésil s’est arrêté en quart de finale de la coupe du monde. Toutefois, les individualités auriverde ont montré de bonnes choses. Le plus en vue a été sans doute le capitaine Thiago Silva. Malgré ses 38 ans, l’expérimenté défenseur de Chelsea a été irréprochable durant le tournoi. Efficace dans les duels et excellent dans les relances, il a été pour beaucoup dans les bonnes performances du Brésil au premier tour.





Josko Gvardiol (Défenseur central, Croatie)





À tout juste 20 ans, Josko Gvardiol a montré durant la coupe du monde qu’il a tous les atouts pour devenir un grand défenseur. Solide dans ses interventions défensives et impeccable dans ses relances, le roc croate a été sans doute le meilleur défenseur central du mondial Qatar 2022. Malgré son jeune âge et son manque d’expérience, Gvardiol a réussi à se faire une place au milieu des stars comme Modric, Perisic et Kramaric. Il symbolise incontestablement l’avenir de la Croatie.





Théo Hernandez (latéral gauche, France)





Remplaçant au début de la compétition, Théo Hernandez a suppléé avec brio son frère Lucas, blessé lors du premier match. Auteur du premier but en demi-finale contre le Maroc et de deux passes décisives durant le tournoi, le défenseur du Milan AC a joué sa partition dans les bons résultats de la France. Très brillant dans les phases offensives, il aussi montré une bonne présence en défense grâce à sa vitesse, sa ténacité et sa grinta.





Sofyan Amrabat (milieu de terrain, Maroc)





Les Lions de l’Atlas ont séduit le monde du football en réussissant à se hisser en demi-finale de la coupe du monde. Dans cette équipe, un joueur a marqué les esprits par son talent et sa combativité. Son nom : Sofyan Amrabat. Technique et doté d’une excellente vision de jeu, le numéro 4 marocain a mis tout le monde d’accord sur son talent et son esprit de sacrifice au profit de l’équipe. Dans son rôle de milieu récupérateur infatigable, il a joué un rôle important dans la belle aventure de l’équipe marocaine.





Enzo Fernandez (Milieu de terrain, Argentine)





Remplaçant au début de la compétition, Enzo Fernandez s’est imposé au fil des matchs dans l’entrejeu argentin. Auteur du 2ème but de son équipe lors de la victoire contre le Mexique(2-0), le jeune milieu de terrain du Benfica a encore été décisif lors du match suivant contre la Pologne en offrant le 2ème but à Julian Alvarez d’un magnifique centre. Très bon techniquement, efficace dans les duels et généreux dans l’effort, Enzo a réalisé un bon tournoi. C’est sans surprise qu’il a été élu meilleur jeune de la Coupe du monde.





Luka Modric (Milieu de terrain, Croatie)





Il n'a été ni buteur ni passeur décisif dans le tournoi, mais que serait la Croatie sans Luka Modric ? Capitaine, leader et âme de l'équipe croate, Modric a été déterminant dans les bons résultats de son équipe en organisant le jeu avec technique et justesse. En outre, malgré ses 37 printemps, le numéro 10 du Real Madrid a été de tous les combats montrant un courage et une volonté exemplaires.





Lionel Messi (Attaquant, Argentine)





Il est incontestablement le meilleur joueur de l'histoire du football. Dans cette Coupe du monde, Lionel Messi a montré qu'il est vraiment unique au monde. Auteur de 7 buts et trois passes décisives, la Pulga a porté à lui seul l'Albiceleste. En dépit de son âge (35 ans), Messi a montré une constance incroyable durant tout le tournoi. Buteur en 8eme de finale, en quart de finale, en demi-finale et en finale, Messi a montré à la face du monde qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du football en remportant ce trophée qui le fuyait depuis quatre éditions.





Kylian Mbappé (Attaquant, France)





Meilleur buteur de la Coupe du monde Qatar 2022, Kylian Mbappé est bien parti pour réécrire l’histoire du football mondial. Champion du monde 2018, l’attaquant de 23 ans a marqué cette 22ème édition de son talent en s’offrant un triplé en finale, devenant le seul joueur avec le Britannique Geoff Hurst à réaliser une telle performance. Technique, rapide et explosif, Mbappé est incontestablement le futur roi du football.





Julian Alvarez (Attaquant, Argentine)





Arrivé à la Coupe du monde dans un statut de remplaçant derrière le buteur de l’Inter de Milan, Lautaro Martinez, Julian Alvarez a réussi à s’imposer pour devenir titulaire aux côtés de Lionel Messi. Auteur de quatre buts, le jeune avant-centre de Manchester City a séduit les nombreux amateurs du football par son talent de buteur. Attaquant petit de taille, mais très bon dans les duels, l’ancien crack de River Plate a marqué contre la Pologne, contre l’Australie en 8ème de finale avant de s’offrir un doublé en demi-finale contre la Croatie. Avec lui, l’Argentine tient un attaquant d’avenir.