Qatar-2022 : Le trophée du Mondial à Dakar, ce…

Dakar, capitale du Sénégal, va accueillir le trophée de la Coupe du monde, le 6 septembre prochain. L’exhibition est prévue au Grand Théâtre et le public aura l’occasion d’admirer de plus près ce bijou de 6,1 kg en or massif. Mais elle sera précédée d’une cérémonie prévue dans un hôtel de la place en présence des légendes du football mondial notamment David Trezeguet qui accompagnera le trophée.



Dakar constitue une étape de la grande tournée du trophée initiée par la FIFA et lancée au mois de mai dernier à Dubaï, capitale des Emirats Arabes Unis. Celle-ci compte 50 escales dont celles prévues dans les 32 pays qualifiés.



L’Afrique sera représentée au Mondial par la Tunisie, le Maroc, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal.