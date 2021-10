QATAR 2022 : Sénégal, Nigeria, Tunisie pour enchaîner, choc maghrébin Egypte/Libye

Les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022

Les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 reprennent ce mercredi et vont s’étaler sur une semaine. Un mois après les deux premières journées, les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2022 seront au programme dans tous les coins de l’Afrique.





Les qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 de football se poursuivent du 6 au 12 octobre 2021, avec 41 matches au programme. Ces 3e et 4e journées s’annoncent déterminantes pour les premières places qualificatives pour le 2ème tour. Si le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria et la Libye ont fait le plein de points lors des deux premières journées, d’autres ténors du continent comme le Cameroun, le Ghana, l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Maroc devront sortir le grand jeu pour se rassurer sous peine de sombrer dans le doute.





Souverain face au Togo (2-0) et au Congo (1-3), le Sénégal accueille la Namibie, le samedi 9 octobre, au stade Lat-Dior. Leaders du groupe (6 pts), les « Lions » avec leur armada offensive, sont bien partis pour enchainer une 3ème victoire de rang. Dans l’autre rencontre du groupe, le Togo (0 pts) accueille Congo (1 pts). Comme le Sénégal, le Nigeria caracole en tête du groupe C (6 pts) et est en position de force au moment d’accueillir la République Centrafricaine, à Lagos. Les Super Aigles qui ont participé à 6 phases finales de Coupe du monde sont bien outillés pour prendre les trois points.





Dans l’autre match, le Liberia (2ème, 3 pts) reçoit le Cap Vert (4ème, 1 point), à Accra. Dans le groupe B, la Tunisie, leader avec 6 points, accueille la Mauritanie. Les Aigles de Carthage, demi-finalistes de la dernière CAN, partent largement favoris dans cette rencontre.





Dans l’autre match du groupe, la Guinée Equatoriale (3 pts) tentera de rester au contact de la Tunisie en accueillant la Zambie (2ème ,2 pts). C’est dans le groupe F que va se jouer le choc de la troisième journée. Il opposera l’Egypte à la Libye. Cette explication entre frères maghrébins s’annonce palpitante. En effet, Les Pharaons, emmenés par leur super star, Mohamed Salah, voudront ravir la première place aux Libyens (6 pts) qui restent sur deux succès de rang.





Dans l’autre match du groupe, Angola (0 point) et Gabon (1 point) vont tenter de se relancer. Championne d’Afrique en titre et invaincue depuis 28 matchs, l’Algérie, leader du groupe A (4 pts), reçoit le Niger, à Blida. Contraints au match lors de la précédente journée, les « Fennecs » voudront remporter les trois points de la victoire avec la manière et continuer leur marche en avant. Dans l’autre rencontre du groupe, le Burkina Faso ira chercher la victoire à Djibouti pour rester au contact de l’Algérie. Dans le groupe D, le Cameroun, pays hôte de la prochaine CAN, accueille le Mozambique. Défaits lors de la journée précédente par la Côte d’Ivoire, les « Lions indomptables » n’auront pas droit à l'erreur s’ils ne veulent pas rater la Coupe du monde Qatar 2022.





8 pays vont jouer « à domicile » à l’étranger





Dans l’autre rencontre, la Côte d’Ivoire, avec son buteur, Sébastian Haller, ira défier le Malawi à Johannesburg (Afrique du Sud). Dans le groupe I, le Maroc (2ème, 3 pts) premier pays africain à se qualifier pour les 8èmes de finales de la Coupe du Monde (1986), accueille le Guinée Bissau (1er, 4 points). Les Marocains qui comptent un match en retard contre la Guinée, ont une belle opportunité d’arracher la première place aux Jurtus de la Guinée Bissau.





Dans l’autre match du groupe, le Soudan recevra la Guinée à Marrakech (Maroc). Dans le groupe C, le Ghana (2ème, 3 points) battu lors de la 2ème journée tentera de se reprendre en accueillant le Zimbabwe (4ème, 1 point) et le leader l’Afrique du Sud (4 points) ira défier l’Ethiopie (3ème, 3 points) sur ses terres. A noter que beaucoup de pays ne disposant pas actuellement d’un stade répondant aux normes édictées par la Confédération africaine de football (CAF) et/ou la FIFA, ont été contraints d’aller jouer leurs matchs à « domicile » à l’étranger. Ainsi, l’Afrique du Sud, le Cameroun et surtout le Maroc se muent en terre d’accueil pour des sélections comme le Malawi, la République Centrafricaine, le Libéria, la Guinée, la Namibie, le Djibouti et le Mali.

COUPE DU MONDE 2022 : QUALIFICATIONS AFRIQUE, 3ème JOURNEE

Programme des rencontres

Mercredi 6 octobre 2021 –

Groupe I : Soudan – Guinée, à Marrakech (Maroc)

[Groupe I].Maroc – Guinée-Bissau, à Rabat

Jeudi 7 octobre 2021 –

[Groupe J] .Tanzanie – Bénin, à Dar es Salam

[Groupe J].RD Congo – Madagascar, à Kinshasa

[Groupe C].Liberia – Cap-Vert, à Accra (Ghana)

[Groupe B].Guinée équatoriale – Zambie, à Malabo

[Groupe E].Rwanda – Ouganda, à Kigali

[Groupe C]. Nigeria – République centrafricaine, à Lagos

[Groupe B].Tunisie – Mauritanie, à Radès

[groupe E].Mali – Kenya, à Agadir (Maroc)

Vendredi 8 octobre 2021 –

[groupe D] .Malawi – Côte d’Ivoire, à Soweto (Afrique du Sud)

[Groupe D] .Cameroun – Mozambique, à Douala

[Groupe F].Angola – Gabon, à Luanda

[Groupe A] .Algérie – Niger, à Blida

[Groupe A].Djibouti – Burkina Faso, à Marrakech (Maroc)

[Groupe F]Égypte – Libye, à Borg El Arab

Samedi 9 octobre 2021 –

[Groupe I].Guinée – Soudan, à Agadir (Maroc)

[Groupe G].Éthiopie – Afrique du Sud, à Bahir Dar

[Groupe H].Togo – Congo-B, à Lomé

[Groupe G].Ghana – Zimbabwe, à Cape Coast

[Groupe I].Guinée-Bissau – Maroc, à Casablanca (Maroc),

[Groupe H].Sénégal – Namibie, à Thiès